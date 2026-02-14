Nicușor Dan, o nouă apariție controversată, cu un palton ce pare să-i fie mare. Stilist: „Nu stai cu degetele strânse ca un viezure” - VIDEO
Nicușor Dan, o nouă apariție controversată, cu un palton ce pare să-i fie mare. Stilist: „Nu stai cu degetele strânse ca un viezure” - VIDEO
Nicușor Dan a bifat o nouă apariție publică surprinzătoare
Nicușor Dan a bifat o nouă apariție publică surprinzătoare la reuniunea informală a Consiliului European din Belgia. Șeful statului a defilat prin fața celorlalți lideri cu un palton mult prea mare și, aparent, cu o mică pată pe poale. Apariția a fost comentată dur, în exclusivitate la Realitatea PLUS, de designerul Adrian Oianu.
Nicușor Dan este mult prea încăpățânat și nu acceptă opiniile experților care i-ar putea îmbunătăți imaginea, a afirmat designerul, subliniind faptul că șeful statului i-a lăsat impresia că are mânecile paltonului prea lungi, ținându-și mâinile „ca un viezure”.
În paralel, Serghei Mizil l-a taxat dur pe președinte, despre care a declarat că încă nu știe că este șeful de stat al României.
Jurnalistul Robert Turcescu a fost cel care a postat fotografia care surprinde detaliile legate de ținuta președintelui.
Citește și:
- 19:32 - Comisia Europeană: Amenințările lui Zelenski împotriva lui Orban sunt „inacceptabile”
- 19:21 - Avocatul Poporului a atacat la CCR OUG privind reforma administrației publice centrale și locale
- 19:17 - Daciana Sârbu anunță că fiica sa și a lui Victor Ponta a ajuns în țară
- 19:14 - Ce ascunde ministra Țoiu? Transmisia conferinței de presă de la MAE, întreruptă brusc înainte de întrebările jurnaliștilor VIDEO
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News