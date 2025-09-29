PARTIDUL MAIEI SANDU A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
PARTIDUL MAIEI SANDU A CÂȘTIGAT ALEGERILE PARLAMENTARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA
Maia Sandu a transmis un mesaj poporului: "Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!"
Partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile parlamentare în Republica Moldova asta după ce, până la închiderea urnelor, au votat 1,5 milioane de moldoveni. Maia Sandu a transmis un mesaj poporului: "Mulțumesc moldovenilor de acasă și din diasporă pentru participarea la vot!"
În urma centralizării buletinelor de vot, partidul pro-european Acțiune și Solidaritate a câștigat cu un procent de 49,82%. Rezultatul mult sub așteptări pentru opoziție - 24,38%, l-a determinat pe Igor Dodon să acuze fraude și să cheme oamenii la proteste. Maia Sandu a transmis, de asemenea, că au existat mai multe încercări ale rușilor de a destabiliza procesul electoral.
În timpul unei conferințe de presă, Constantin Starîș, deputat din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a vorbit în limba rusă când a luat cuvântul, iar un jurnalist aflat în sală l-a rugat să vorbească în limba română.
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