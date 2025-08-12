PETRIȘOR PEIU: INFLAȚIA ESTE PROVOCATĂ DE STATUL ROMÂN, NU DE FACTORI EXTERNI
Senatorul AUR Petrișor Peiu, analist economic și fost subsecretar de stat, lansează un avertisment dur la adresa guvernului și a Băncii Naționale a României, sugerând că cele două instituții au generat deliberat inflație pentru a acoperi dezechilibrele bugetare. În exclusivitate la Realitatea PLUS, Peiu a afirmat că statul a ajuns într-o situație disperată, din care nu poate ieși decât „provocând inflație sau recesiune".
„BNR este o instituție care face parte din ansamblul puterii. Sunt printre instituțiile care decid, inclusiv guvernatorul Mugur Isărescu tot decide, de vreo 35 de ani", a declarat Peiu.
El susține că inflația din luna iulie, care a crescut cu aproximativ 2 puncte procentuale față de iunie, este cauzată în principal de majorarea prețului energiei electrice cu 63%, o decizie care aparține exclusiv statului.
„Nu este nimeni altcineva vinovat, pentru că acest guvern știe situația care este în energie de 7–8 ani și nu a ridicat un deget, nu a terminat hidrocentrala de la Iernut, nu a început să facă centrala cu circuit invers de la Tarnița, închide minele și termocentralele pe cărbune, închide și hidrocentralele... Cum să avem o energie la prețuri rezonabile dacă nu producem suficient la orele de maxim consum?", a adăugat analistul.
Peiu mai atrage atenția că BNR are la dispoziție instrumentul creșterii dobânzilor, care ar putea reduce inflația, dar cu riscul de a împinge economia în recesiune.
„Inflația este un preț pe care-l plătim acum noi, consumatorii, pentru extravaganțele pe care le-a făcut guvernul", a concluzionat senatorul AUR.
Sursa: Realitatea din AUR
