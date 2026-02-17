Primar PNL: „Bolojan poate să salveze România dacă își dă demisia”

Liberalii întorc armele

Liberalii întorc armele împotriva lui Ilie Bolojan și îi cer să plece acasă. Primarul orașului Cavnic i-a dat un sfat premierului pentru a salva România în 24 de ore, și anume să-și dea demisia. Mai mult decât atât, edilul PNL susține că noul buget gândit de premier este un dezastru și că nu va fi aprobat.

„Nu ar fi neapărat problema de redresare. Guvernul și-a pierdut credibilitatea, oamenii nu mai au încredere în acest guvern. De aceea eu îi dau un sfat lui Bolojan, cu care ar putea salva România în 24 de ore: să își dea demisia.

Primăriile doar funcționează, investițiile sunt blocate, totul e blocat. Nu mai ai ce să asiguri în țara asta. Din informațiile mele pe care le am și din ce am discutat, mi au spus că nu o să se aprobe bugetul pentru că e praf și partidele nu ar fi de acord cu el”, a declarat Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, Maramureș.

Sursa: Realitatea Din PNL