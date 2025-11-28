Primele nume care ar putea prelua ministerul Apărării

1

Dupa demisia lui Ionut Mosteanu din functia de ministru al apararii, au aparut deja noi nume care ar outea prelua functia lasata vacanta de rezist: Nicu Fălcoi, Bogdan-Ionel Rodeanu, Mihnea Ioan Moțoc, inclusiv Allen Coliban, fostul primar al Brașovului, conform surselor Realitatea PLUS. Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va fi ministru interimar al Apărării.