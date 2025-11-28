Primele nume care ar putea prelua ministerul Apărării

Dupa demisia lui Ionut Mosteanu din functia de ministru al apararii, au aparut deja noi nume care ar outea prelua functia lasata vacanta de rezist: Nicu Fălcoi, Bogdan-Ionel Rodeanu, Mihnea Ioan Moțoc, inclusiv Allen Coliban, fostul primar al Brașovului, conform surselor Realitatea PLUS. Radu Miruță, actualul ministru al Economiei, va fi ministru interimar al Apărării.
Cine este Bogdan-Ionel Rodeanu
Bogdan-Ionel Rodeanu este un deputat, ales pe listele Uniunii Salvați România (USR) în legislaturile din 2016, 2020 și 2024. În prezent este vicepreședinte al Comisiei pentur Apărare, Ordine Publică și Siguranță Naționala. A ocupat funcții importante în Parlament, inclusiv vicepreședinte al Camerei Deputaților, vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și lider al grupului parlamentar USR din Camera Deputaților. Este cunoscut și pentru inițiative legislative precum Legea Zonelor Metropolitane 2.0 și Legea Educației Profesionale Postliceale 2.0. Înainte de politică, a activat în domenii precum telecomunicații, resurse umane, management de proiect și coordonarea direcțiilor de dezvoltare ale Universității din Galați.
Cine este Nicu Fălcoi
Nicu Fălcoi este deputat, ales în 2020 în județul Timiș, din partea partidului USR-PLUS. În prezent este președintele Comisiei speciale pentru exercitarea controlului asupra Serviciului de Informații Externe, membru în Comisia de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților și Vicepreședinte al Comisiei pentru Apărare și Securitate din cadrul Adunării Parlamentare NATO.
Cine este Mihnea Moțoc
Mihnea Ioan Motoc este un diplomat român care a ocupat funcția de ministru al Apărării al României în perioada noiembrie 2015 – ianuarie 2017, în Cabinetul Cioloș.