Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a declarat miercuri că PSD nu are un plan de comasare a județelor și că declarațiile lui Dragoș Benea sunt personale.
Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș, a afirmat în cadrul unei emisiuni de la Antena 3 CNN că social-democrații nu au adoptat nicio decizie privind comasarea județelor din România. El a subliniat că orice discuție pe această temă este pur și simplu inexistentă în interiorul partidului.
Zetea a precizat că PSD a aprobat un plan de reformă administrativ-teritorială care vizează exclusiv reorganizarea unităților administrativ-teritoriale (UAT) mici și consultările cu experții la nivel local, fără a include comasarea județelor. El a menționat că această abordare este aliniată cu propunerea Ministerului Dezvoltării pentru o comasare voluntară.
Liderii din teritoriu nu au fost consultați
Președintele CJ Maramureș a avertizat că harta administrativă a României nu poate fi modificată unilateral de la București, susținând că liderii PSD din județe nu au fost implicați în astfel de discuții. El consideră că este necesară o dezbatere autentică care să pornească de la propuneri locale.
Propunerile europarlamentarului Dragoș Benea
Deși liderul CJ Maramureș neagă existența unui plan oficial, europarlamentarul PSD Dragoș Benea a anunțat anterior intenția de a comasa județele pentru a atinge un prag minim de 1 milion de locuitori. Benea a argumentat că această măsură este necesară pentru ca unitățile teritoriale să fie eligibile pentru finanțări europene.
Conform propunerilor lui Benea, reorganizarea ar presupune reunirea mai multor județe în unități mai mari până în 2028, anul alegerilor locale și începutul noului ciclu de fonduri europene. Printre județele care ar putea rămâne centre administrative se numără Bihor, Timiș, Dolj, Constanța, Galați, Prahova, Alba, Mureș, Bacău, Iași, Suceava și Cluj.
În schimb, unități precum Satu Mare, Arad, Caraș-Severin, Olt, Gorj, Mehedinți, Tulcea, Dâmbovița, Buzău, Vaslui, Botoșani și Neamț ar putea fi comasate cu județele învecinate, pierzând statutul de unități administrative distincte.