Călin Georgescu, în fața judecătorilor de la Tribunalul Ilfov. Primul termen în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro
Călin Georgescu
Călin Georgescu ajunge la Tribunalul Ilfov în dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Ce acuzații formulează DIICOT și ce se întâmplă cu arestul preventiv?
Zi importantă pentru Călin Georgescu.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale ajunge luni, 16 noiembrie 2026, în fața magistraților de la Tribunalul Ilfov, în dosarul în care este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Alături de acesta va fi prezentat și omul de afaceri Ionel Rusen.
Cei doi au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT, într-un dosar în care prejudiciul reclamat este de aproximativ 1,1 milioane de euro. La primul termen, judecătorii urmează să analizeze situația măsurilor preventive și să decidă dacă acestea vor fi menținute sau modificate.
Călin Georgescu, primul termen la Tribunalul Ilfov. Ce vor analiza magistrații
Călin Georgescu și Ionel Rusen urmează să se prezinte în fața judecătorului de cameră preliminară de la Tribunalul Ilfov, după trimiterea dosarului în instanță de către DIICOT.
Termenul din 16 noiembrie vizează dosarul asociat măsurilor preventive, iar magistrații vor analiza dacă se impune menținerea arestării preventive sau înlocuirea acesteia cu o măsură mai blândă.
Dosarul se află în etapa camerei preliminare, procedură în care instanța verifică legalitatea sesizării, a probelor și a actelor de urmărire penală. Această etapă precedă judecarea acuzațiilor pe fond.
În paralel, procurorii DIICOT au contestat decizia Tribunalului București prin care s-a dispus înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu în cazul lui Călin Georgescu. Contestația urmează să fie analizată de Curtea de Apel București.
Dosarul de înșelăciune de 1,1 milioane de euro. Cum ar fi fost convins un om de afaceri să transfere banii
Potrivit anchetatorilor, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi fost implicați într-un mecanism prin care un om de afaceri român ar fi fost determinat să transfere sume importante de bani pentru obținerea unei finanțări externe.
Procurorii susțin că victimei i-ar fi fost prezentată posibilitatea accesării unui împrumut în valoare de șase milioane de euro, prin intermediul unei instituții financiare din străinătate.
Pentru obținerea finanțării, omul de afaceri ar fi fost convins să achite anumite garanții. Ulterior, potrivit anchetatorilor, i s-ar fi solicitat o nouă plată, în contextul promisiunii că valoarea creditului ar putea fi majorată până la 15 milioane de euro.
Finanțarea promisă nu ar mai fi fost acordată, iar sumele transferate nu ar fi fost recuperate. Prejudiciul estimat de procurori se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.
Ce acuzații formulează DIICOT împotriva lui Călin Georgescu și Ionel Rusen
Prin rechizitoriul întocmit la 11 noiembrie 2026, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu și Ionel Rusen.
Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Potrivit procurorilor, presupusa activitate infracțională s-ar fi desfășurat în perioada septembrie 2021 – octombrie 2023, atât în România, cât și în Regatul Unit al Marii Britanii.
Anchetatorii susțin că în mecanism ar fi fost implicat și un cetățean italian, iar activitatea grupului ar fi vizat obținerea unor sume de bani prin promisiuni privind accesarea unor finanțări externe.
Trimiterea în judecată reprezintă poziția acuzării și nu echivalează cu stabilirea vinovăției. Aceasta urmează să fie analizată de instanță în cadrul procedurilor judiciare.
O nouă decizie privind arestul lui Călin Georgescu, așteptată la Curtea de Apel București
Pe lângă termenul de la Tribunalul Ilfov, situația juridică a fostului candidat la prezidențiale depinde și de soluția care va fi pronunțată de Curtea de Apel București.
Procurorii DIICOT au contestat hotărârea prin care Tribunalul București a admis înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu.
Magistrații Curții de Apel urmează să decidă dacă măsura mai blândă va fi menținută sau dacă se impune revenirea la arestul preventiv.
Astfel, săptămâna aceasta este una importantă pentru evoluția dosarului în care Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată pentru acuzații de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat.
Informațiile privind termenul, acuzațiile și prejudiciul sunt susținute de relatarea inițială și de informațiile publicate despre rechizitoriul DIICOT.
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News