Reforma județelor dezbină PSD. Lucian Morar: dacă Maramureșul intră sub Cluj, plec din partid

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 nov. 2026, 16:46

Deputatul PSD de Maramureș Lucian Morar anunță că va demisiona din partid dacă județul său dispare de pe harta României în urma reformei administrative. În modelul Curților de Apel, luat în calcul de PSD, Maramureșul ar urma să fie comasat într-o regiune cu centrul la Cluj.

Distribuie articolul