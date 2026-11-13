Reforma județelor dezbină PSD. Lucian Morar: dacă Maramureșul intră sub Cluj, plec din partid

Deputatul PSD de Maramureș Lucian Morar anunță că va demisiona din partid dacă județul său dispare de pe harta României în urma reformei administrative. În modelul Curților de Apel, luat în calcul de PSD, Maramureșul ar urma să fie comasat într-o regiune cu centrul la Cluj.
”Eu nu pot să fiu de acord cu dispariția țării Maramureșului. Eu nu pot fi de acord, ca parlamentar, deputat de Maramureș, o dispariție administrativă a acestui județ pentru care înaintașii noștri au murit și s-au jefit. A existat Țara Manueleșului cu mult înainte de a se face România Mare. Acum văd că, și nimeni nu a dezmințit, posibilitatea aceasta de dispariție a Maramureșului, administrativă, bineînțeles.
Nu a fost nimeni din conducerea centrală a Partidului Social Democrat înștiințat cu privire la această poziție a mea. Demisia vine ca un semnal de alarmă împotriva unei posibile dispariții a județului Maramureș din punct de vedere administrativ. Dar consider că noi, ca județ, nu putem să fim contopiți în regiunea, județul sau cum să-i spuneți dumneavoastră, Cluj.”, a spus Lucian Morar, la Antena 3.
Morar susține că a discutat cu liderul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, pe care l-a informat că intenționează să demisioneze, dacă Maramureșul dispărea de pe hartă.
”Am discutat cu domnul Zetea și i-am spus că eu voi demisiona. Mi-a spus că și dumnealui încearcă să facă tot ce poate să apere Maramureșul”, a explicat Morar.
Morar: Decidenții nu țin cont de tradiție și istorie!
"NU voi fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului Maramureş din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România este dominată de tema reorganizării administrative a ţării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spaţiul public, se discută de dispariţia judeţului Maramureş şi contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: NU voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan şi mă voi opune cu fermitate!", spune deputatul PSD într-o postare pe Facebook.
Lucian Morar arată că înaintaşii noştri au luptat pentru ca acest ţinut, Maramureşul, să-şi păstreze identitatea şi statutul administrativ.
"Din păcate, se pare că decidenţii politici de la Bucureşti sau Bruxelles ai partidelor politice nu ţin cont de istoria, tradiţiile şi voinţa oamenilor acestui judeţ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că şi pentru dumneavoastră, dragi maramureşeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai judeţului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureşeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naţionale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureş! Pentru că Maramureşul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiţie şi apartenenţă, iar pentru aceasta merită să luptăm!", mai spune Morar.
Lucian Morar ar fi deja cu sufletul la AUR
Lucian Morar este suspectat de mai mulți colegi din PSD că își caută motive să plece la AUR și de aceea ar fi semnat și o moțiune în Parlament alături de oamenii lui George Simion.
La 48 de ani, Morar se pregătește să bifeze cel de-al cincilea partid din cariera sa politică. După PNȚCD, UNPR, PMP și PSD, traseul său politic se apropie de AUR. Ar fi un adevărat record de traseism, cu un politician trecut prin cinci partide.
Lucian Ioan Titus Morar, născut în satul Chelința, care aparține de actualul oraș-rural Ulmeni, a ajuns în PSD în 2023, după ce fusese președintele PMP Maramureș. Transferul său la social-democrați a venit în urma negocierii unui loc eligibil pe lista PSD pentru alegerile parlamentare, justificarea fiind că Morar ar fi venit la PSD împreună cu toți primarii și cu o parte semnificativă a aleșilor locali și județeni ai PMP Maramureș.
Mutarea nu a venit însă fără beneficii. Morar a primit din partea PSD Maramureș o funcție de conducere în filiala județeană, cea de secretar executiv, dar și alte avantaje pentru unii dintre apropiații care l-au urmat din PMP în PSD.