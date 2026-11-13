Deputatul PSD Lucian Morar se declară dizident pentru Maramureș și anunță demisia din partid, în contextul reformei administrative

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 16:20

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat vineri demisia din partid și s-a declarat dizident pentru Maramureș, opunându-se planurilor de reorganizare administrativă care prevăd contopirea județului cu regiunea Cluj.

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