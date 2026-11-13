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Deputatul PSD Lucian Morar se declară dizident pentru Maramureș și anunță demisia din partid, în contextul reformei administrative

PSD

PSD

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 nov. 2026, 16:20

Deputatul PSD Lucian Morar a anunțat vineri demisia din partid și s-a declarat dizident pentru Maramureș, opunându-se planurilor de reorganizare administrativă care prevăd contopirea județului cu regiunea Cluj.

Decizia vine în contextul dezbaterilor publice privind reforma administrativ-teritorială coordonată de PSD. Într-o postare publicată pe Facebook, Morar a subliniat că se va opune ferm oricărei forme de dispariție a statutului administrativ al județului Maramureș.

NU voi fi niciodată de acord cu dispariţia judeţului Maramureş din punct de vedere administrativ! În ultimele zile, agenda publică din România, este dominată cu tema reorganizării administrative a ţării. În cadrul acestui plan de reorganizare administrativă prezentat în spaţiul public, se discută de dispariţia judeţului Maramureş şi contopirea acestuia în regiunea Cluj. Vreau să fie foarte clar: NU voi fi niciodată de acord cu un asemenea plan şi mă voi opune cu fermitate!

Din păcate, se pare că decidenţii politici de la Bucureşti sau Bruxelles ai partidelor politice nu ţin cont de istoria, tradiţiile şi voinţa oamenilor acestui judeţ. Ceea ce este mai surprinzător pentru mine dar cred că şi pentru dumneavoastră, dragi maramureşeni, este tăcerea politicienilor de prim rang ai judeţului nostru. Aleg să nu fac parte din acest grup de politicieni maramureşeni care preferă să tacă de teama de a nu deranja conducerile naţionale ale partidelor din care fac parte. Începând de astăzi, mă declar dizident pentru Maramureş! Pentru că Maramureşul nu este doar o unitate administrativ-teritorială pe hartă. Este istorie, identitate, tradiţie şi apartenenţă, iar pentru aceasta merită să luptăm!

a declarat Lucian Morar, deputat PSD, într-o postare pe Facebook Lucian Morar

Propuneri privind comasarea localităților

Reacția lui Morar urmează declarațiile europarlamentarului Dragoș Benea, coordonatorul PSD pentru reforma administrativ-teritorială. Luni, Benea a explicat că satul își va păstra denumirea, în timp ce comuna va fi modificată, cetățenii putând schimba documentele gratuit.

Oficialul social-democrat a confirmat și posibilitatea comasării unor orașe care nu mai ating pragul legal de 10.000 de locuitori necesar pentru statutul de municipiu sau oraș.

E posibil. Peste 55% dintre oraşe nu mai au pragul legal de 10.000 de locuitori, dar au administraţie de oraş. Ele, practic, sunt comune. E posibil. Chiar la mine în judeţ este oraşul Slănic Moldova care are o populaţie redusă, graniţă cu oraşul Târgu-Ocna. E posibil să rezulte un oraş Târgu-Ocna la final. Ar fi şi firesc, ştiu bine zona

a precizat Dragoș Benea, europarlamentar PSD Dragoș Benea

Benea a menționat că se va discuta și despre reorganizarea județelor, ținând cont de diferențele de dezvoltare economică dintre ele.

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