Summit european la Dublin: Războiul din Ucraina, inteligența artificială și amenințările hibride

Publicat 12 nov. 2026, 11:58 Sursă realitatea.net

Aproximativ 50 de lideri europeni se reunesc la Dublin. Războiul din Ucraina, inteligența artificială și amenințările hibride, pe agenda summitului.

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