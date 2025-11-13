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Politica· 2 min citire
Rareș Bogdan: „Comisia Europeană trebuie să coboare din turnul de fildeș și să revină printre cetățenii Europei”
Rareș Bogdan: „Comisia Europeană trebuie să coboare din turnul de fildeș și să revină printre cetățenii Europei”
Rareș Bogdan a făcut apel la conducerea Comisiei Europene
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