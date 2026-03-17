Reacția oficialilor români după avertismentul Ministerului de Externe al Iranului

Ministerul de Externe al Iranului a susținut luni, la conferința sa de presă săptămânală, că România ar putea răspunde din punct de vedere politic și legal, ca urmare a deciziei CSAT și a votului Parlamentului de a permite dislocarea temporară în țara noastră a unor echipamente și forțe militare americane în contextul războiului din Orientul Mijlociu.

Replica a venit imediat prin purtătorul de cuvânt al diplomației de la București, Andrei Țărnea, care a precizat că România, care nu este parte în conflict, are ca prioritate efortul diplomatic pentru dezescaladare. Ulterior, ministrul apărării naționale, Radu Miruță, a precizat că nu sunt informații privind existența vreunui risc militar din partea Iranului la adresa țării noastre.

Radu Miruță : Nu există un risc suplimentar asociat românilor. Ministerul Apărării deține informații cu privire la riscuri militare. Cu privire la altă categorie de riscuri, sunt alte structuri ale statului român care până acum nu m-au informat că ar exista o astfel de amenințare. Există certitudinea că scutul de la Deveselu apără România inclusiv împotriva amenințărilor care ar putea veni și din Iran. Există certitudinea că România deține o serie de capabilități pentru a preveni astfel de eventuale atacuri. Există preocuparea în permanență de a crește gradul de înzestre a Armatei Române pentru a fi capabilI să descurajăm mai mult.

Inaugurat acum 10 ani, scutul de la Deveselu, care face parte din arhitectura de apărare anti-rachetă a NATO, este menit să protejeze împotriva amenințărilor din afara spațiului euroatlantic.