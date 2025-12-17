Advertising
Politica· 1 min citire
Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc
Ședință crucială a Coaliției, după votul moțiunii simple: soarta reformelor și a bugetului pe 2026, în joc
Coaliția se reunește astăzi, după trei săptămâni de tăcere și numeroase tensiuni.
Citește și
- 17:08Trei consuli generali ai României, rechemați de urgență în țară. Ce li se reproșează
- 17:03AUR solicită demiterea imediată a consilierului prezidențial onorific Eugen Tomac
- 16:44Viorel Cataramă vine la Culisele Statului Paralel cu acuzații și analize care zguduie scena politică
- 16:08 George Simion pune piciorul în prag:”Ne vom opune măririi salariilor pentru parlamentari”
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News