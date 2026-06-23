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Politica· 2 min citire
Ședință decisivă în PNL după consultările de la Cotroceni: liderii liberali se reunesc la ora 18.00
Ilie Bolojan, președinte PNL
Publicat23 iun. 2026, 14:35
Sursărealitatea.net
PNL a anunțat că Biroul Permanent Național se va reuni astăzi, de la ora 18.00, într-o ședință în format hibrid. Reuniunea are loc după consultările de la Palatul Cotroceni, unde liberalii au intrat la ora 14.00.
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