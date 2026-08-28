Politica· 1 min citire

Ședință extraordinară a guvernului interimar

Guvernul Bolojan

Guvernul Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat28 aug. 2026, 08:47
Sursărealitatea.net

Pe ordinea de zi a ședinței se află mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Guvernul interimar se va întruni vineri într-o ședință extraordinară, pe agenda căruia figurează mai multe hotărâri necesare închiderii Planului Național de Redresare și Reziliență.

Termenul limită pentru accesarea fondurilor aferente acestui program european este 31 august, dată după care proiectele nefinalizate vor fi continuate utilizând banii autorităților locale.

Executivul interimar a avut joi ședința săptămânală, iar cea extraordinară de vineri are pe ordinea de zi mai multe hotărâri care sunt necesare pentru închiderea Planului Național de Redresare și Reziliență.

Ședința, programată de la ora 13:00, în format hibrid, are loc în contextul în care parlamentul a adoptat zilele trecute proiectul de lege privind închiderea operațională și financiară a PNRR.

Și tot joi, premierul demis Ilie Bolojan a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin PNRR.

Investițiile finalizate până la sfârșitul acestei luni vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin acest program, a precizat Ilie Bolojan într-o postare pe Facebook.

Tot el a mai arătat că lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii vor fi continuate pe banii autorităților locale.

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