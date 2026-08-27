Ministrul Nazare despre miliardele intrate în România: „SAFE nu înseamnă doar înzestrarea Armatei”

România a încasat aproximativ 2,5 miliarde de euro, prima tranșă din finanțarea acordată prin instrumentul european SAFE, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. România are la dispoziție, în total, aproape 17 miliarde de euro prin acest mecanism destinat consolidării apărării și securității, iar 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară, inclusiv sectoare strategice din autostrăzile A7 și A8.
Alexandru Nazare a anunțat că banii au intrat miercuri în conturile României și a subliniat că finanțarea europeană nu vizează exclusiv înzestrarea Armatei, ci și dezvoltarea industriei naționale și realizarea unor proiecte majore de infrastructură.
„România a încasat ieri aproximativ 2,5 miliarde de euro prin SAFE - prima tranșă din finanțarea europeană destinată consolidării apărării și securității naționale.
În urmă cu doar câteva luni negociam, împreună cu instituțiile implicate, cum poate România să valorifice la maximum instrumentul SAFE, fără să piardă din vedere traiectoria de deficit și sustenabilitatea finanțelor publice. Astăzi avem efectiv la dispoziție prima tranșă dintr-o finanțare totală de aproape 17 miliarde de euro”, a scris Alexandru Nazare pe Facebook.
Potrivit ministrului Finanțelor, unul dintre avantajele mecanismului este posibilitatea finanțării pe termen lung și în condiții mai avantajoase a angajamentelor de apărare deja asumate de România.
Nazare susține însă că efectele economice urmărite merg dincolo de achizițiile pentru apărare.
„Ce înseamnă concret SAFE?
Finanțăm mai ieftin și pe termen lung angajamentele de apărare pe care România și le-a asumat deja.
Transformăm investițiile în apărare în producție realizată în România, transfer tehnologic, locuri de muncă bine plătite și dezvoltarea industriei naționale. SAFE înseamnă, așadar, mai multă securitate și o oportunitate reală de industrializare a României”, a transmis ministrul Finanțelor.
O componentă importantă a finanțării o reprezintă infrastructura cu utilizare duală, civilă și militară. Potrivit lui Alexandru Nazare, pentru aceasta sunt prevăzute 4,2 miliarde de euro.
Printre proiectele menționate se află sectoarele Pașcani–Suceava–Siret, de pe A7, și Moțca–Iași–Ungheni, de pe A8.
„Un element esențial al programului îl reprezintă cele 4,2 miliarde de euro destinate infrastructurii cu utilizare duală, civilă și militară, inclusiv sectoare strategice ale autostrăzilor A7 și A8: Pașcani–Suceava–Siret și Moțca–Iași–Ungheni. SAFE nu înseamnă, astfel, doar înzestrarea Armatei. Înseamnă și autostrăzi pentru regiunea Moldovei, conexiuni mai bune cu Republica Moldova și Ucraina, mobilitate economică și militară și proiecte de infrastructură așteptate de foarte mult timp de comunitățile din regiune”, a precizat Nazare.
Următoarea etapă
Ministrul Finanțelor afirmă că instituția pe care o conduce a asigurat cadrul financiar-bugetar și operațiunile necesare pentru atragerea finanțării, în paralel cu protejarea obiectivelor fiscal-bugetare ale României.
După încasarea primei tranșe, următoarea etapă va fi implementarea proiectelor. Nazare cere ca utilizarea fondurilor să fie prezentată public, în măsura în care informațiile nu sunt protejate din considerente de securitate națională.
„În etapa următoare, avem nevoie de implementare rapidă și de transparență. În limitele impuse de protejarea informațiilor de securitate națională, alocarea banilor, contractarea și stadiul proiectelor trebuie prezentate public, periodic și clar”, a afirmat ministrul.
Alexandru Nazare leagă finanțarea SAFE de trei obiective: consolidarea capacității de apărare, modernizarea infrastructurii și dezvoltarea producției în România.
„Stabilitatea economică este parte a securității naționale. SAFE trebuie să însemne apărare mai puternică, infrastructură modernă și cât mai multă capacitate de producție dezvoltată în România”, și-a încheiat Alexandru Nazare mesajul.