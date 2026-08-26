Ungaria schimbă direcția față de Rusia. Guvernul lui Péter Magyar o consideră o amenințare pentru Europa

Guvernul condus de Péter Magyar a declarat oficial că Rusia reprezintă o amenințare pentru Ungaria, Europa și ordinea mondială, marcând o schimbare importantă față de politica externă promovată de Viktor Orbán.
Documentul semnat de premierul Péter Magyar precizează că Budapesta susține suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în granițele recunoscute internațional.
Guvernul recunoaște, de asemenea, dreptul Kievului la autoapărare și sprijină negocierile pentru obținerea unei păci durabile și a unor garanții de securitate pe termen lung.
Budapesta avertizează că acțiunile Moscovei pun în pericol și comunitatea maghiară din Transcarpatia, regiune aflată în vestul Ucrainei.
Schimbare după plecarea lui Orbán
Poziția actualului guvern reprezintă o îndepărtare clară de linia adoptată în timpul celor 16 ani de guvernare ai lui Viktor Orbán. Fosta administrație a menținut relații apropiate cu Moscova și a blocat sau întârziat în mai multe rânduri sancțiuni europene împotriva Rusiei și sprijinul acordat Ucrainei.
După preluarea puterii, Péter Magyar a anunțat apropierea de Bruxelles și a permis începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, proces pe care Orbán îl blocase anterior. Noul guvern a încercat și să rezolve disputele bilaterale cu Kievul privind drepturile minorității maghiare din Transcarpatia.
Budapesta păstrează totuși unele limite
Schimbarea de poziție nu înseamnă că Ungaria susține toate politicile Kievului. Guvernul Magyar continuă să respingă livrarea de arme către Ucraina și nu sprijină accelerarea aderării acesteia la Uniunea Europeană.
Astfel, Budapesta își schimbă discursul și orientarea față de Rusia, dar păstrează anumite diferențe față de majoritatea statelor NATO în ceea ce privește sprijinul militar și integrarea europeană a Ucrainei.