Secretara lui Donald Trump, devotament dus la extrem: a călătorit în portbagaj și a dormit în vestiar

Natalie Harp, una dintre cele mai apropiate colaboratoare ale lui Donald Trump, a ajuns din nou în centrul atenției după reapariția unor scrisori personale în care vorbește despre perioada în care a lucrat pentru președintele american.
În vârstă de 35 de ani, Harp este cunoscută în cercul lui Trump pentru devotamentul său și pentru faptul că îi pregătește constant materiale pe care acesta le citește. Tocmai această apropiere a stârnit, de-a lungul timpului, reacții și îngrijorări în rândul unor membri ai echipei prezidențiale și al Serviciului Secret.
Într-una dintre scrisori, redactată după o deplasare în Scoția, Harp își cerea scuze pentru un episod petrecut pe terenul de golf. Pentru că nu exista o altă mașină disponibilă, aceasta ar fi alergat în urma mașinii de golf a lui Trump.
În aceeași scrisoare, colaboratoarea recunoștea că munca intensă pentru președinte o făcuse să uite să mănânce și să doarmă suficient. Mesajul era unul personal și arăta cât de mult încerca să fie disponibilă pentru Trump.
Un alt episod a avut loc în octombrie 2023. Potrivit relatărilor citate de presa americană, Harp a ajuns să călătorească în portbagajul unui SUV după ce i s-ar fi spus că nu mai exista un loc pentru ea în coloana oficială care îl transporta pe Trump la tribunal.
Femeia ar fi insistat că trebuie să îl însoțească pe președinte și s-ar fi enervat după ce membrii echipei i-au transmis că nu există spațiu disponibil.
Devotamentul ei a fost remarcat și în perioada petrecută la clubul de golf al lui Trump din Bedminster. În vara lui 2023, Harp ar fi dormit în vestiarul destinat femeilor pentru a rămâne cât mai aproape de reședința principală.
Inițial, aceasta ar fi avut rezervată o cameră destinată personalului, însă a preferat vestiarul deoarece se afla mai aproape de locul în care stătea Trump și îi permitea să răspundă rapid atunci când era chemată.
Un alt episod relatat de presa americană s-a petrecut la Mar-a-Lago, unde Melania Trump ar fi întâlnit-o pe Harp târziu în noapte în zona privată a președintelui. Potrivit relatărilor, aceasta îi aducea documente pe care Trump voia să le primească imediat, fără să aștepte până a doua zi.
Numele lui Natalie Harp a revenit în atenția publică și în contextul unei deplasări recente a lui Trump în Turcia. După summitul NATO de la Ankara, președintele american a fost mutat în secret de pe Air Force One pe un avion militar mai mic, în urma unei amenințări considerate credibile de serviciile de securitate.
Harp s-ar fi numărat printre colaboratorii care l-au însoțit pe Trump în această operațiune. În schimb, secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Trezoreriei Scott Bessent au rămas la bordul aeronavei care a continuat să zboare ca avion de diversiune.
Reapariția scrisorilor și relatările despre comportamentul lui Harp au readus în discuție relația extrem de apropiată dintre aceasta și președintele american. În același timp, mai multe surse citate de presa din SUA au descris-o drept una dintre cele mai loiale persoane din echipa lui Trump.
Casa Albă nu a confirmat acuzațiile sau speculațiile privind natura relației dintre cei doi, iar informațiile despre comportamentul lui Harp provin în principal din relatări ale presei și din mărturii atribuite unor persoane apropiate administrației.