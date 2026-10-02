Fără energie electrică pe mai multe străzi din Sighetu Marmației

Distribuitorul programează o întrerupere între orele 09:00 și 13:00 pentru intervenții la rețeaua electrică de joasă tensiune.
Mai multe străzi din Sighetu Marmației vor avea alimentarea cu energie electrică întreruptă vineri, timp de aproximativ patru ore, pentru lucrări programate la rețeaua de joasă tensiune. Întreruperea este programată în intervalul 09:00–13:00 și vizează consumatori din mai multe zone ale municipiului.
Valea Hotarului și Valea Ungurească, printre zonele vizate
Sunt menționate Valea Hotarului, Valea Ungurească și o porțiune a Străzii Principale, între numerele 208 și 400. Operatorul precizează că lucrările fac parte din intervențiile necesare pentru întreținerea și modernizarea rețelei, iar durata anunțată poate fi influențată de condițiile din teren.
Consumatorii sunt sfătuiți să își adapteze activitățile la intervalul în care energia va fi oprită și să trateze instalațiile ca fiind permanent sub tensiune. Pentru informații suplimentare sau sesizarea unor probleme, compania pune la dispoziție numărul scurt 0262-929 și linia Telverde 0800.400.929.
Reluarea furnizării este estimată după ora 13:00, odată cu finalizarea intervenției. Anunțul vizează exclusiv întreruperea programată pentru lucrările tehnice.