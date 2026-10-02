Soare și maxime de până la 22°C în Maramureș

După o dimineață rece, temperaturile cresc considerabil, iar probabilitatea precipitațiilor rămâne redusă în cea mai mare parte a județului.
Maramureșul are vineri o zi stabilă, cu cer predominant senin și temperaturi în creștere după o dimineață rece. Prognoza indică maxime cuprinse, în general, între 17 și 22°C, valorile cele mai ridicate fiind așteptate în zonele joase. În Baia Mare, temperatura ar putea ajunge la aproximativ 22°C, în timp ce în Borșa maximul este estimat la circa 17°C.
Diferențe mari între dimineață și după-amiază
Vântul va sufla în general slab, cu viteze de 5–15 km/h și intensificări izolate de aproximativ 20 km/h în zonele expuse. Probabilitatea de ploaie rămâne redusă, iar ceața poate apărea local în orele dimineții. Umiditatea este ridicată la începutul zilei, între aproximativ 65% și 90%, dar scade semnificativ după-amiaza. Estimările locale indică aproximativ 21°C la Sighetu Marmației, 18°C la Vișeu de Sus și 19°C la Târgu Lăpuș.
Minimele sunt mult mai scăzute, între 2 și 8°C în localitățile menționate, ceea ce menține o diferență pronunțată între temperaturile de dimineață și cele din timpul zilei.