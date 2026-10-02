Parcul Castanilor din Baia Mare stârnește noi controverse. Ce se întâmplă cu proiectul de pe Dealul Crucii
Parcul Castanilor din Baia Mare
Parcul Castanilor din Baia Mare stârnește noi controverse. Primăria propune amenajarea zonei de pe Dealul Crucii, iar o asociație cere clarificări privind PUZ-ul.
Proiectul Parcului Castanilor din Baia Mare generează noi discuții în spațiul public, după ce Consiliul Local a aprobat demararea procedurilor pentru realizarea unui parc cu tematică specifică în zona colinară a municipiului, scrie Graiul Maramușelui.
Potrivit reprezentanților Primăriei Baia Mare, proiectul vizează Dealul Crucii, zonă despre care, în ultimele luni, s-a discutat în contextul unui posibil proiect imobiliar. Primarul Doru Dăncuș susține că intenția administrației este ca pe această suprafață să fie amenajat un parc dedicat castanilor, cu rol de protejare și regenerare a arborilor.
În același timp, Asociația „Protejăm Baia Mare” atrage atenția asupra unor aspecte juridice și administrative ale proiectului, în special asupra faptului că hotărârea Consiliului Local nu ar indica în mod explicit amplasamentul parcului.
Parcul Castanilor, propus pe Dealul Crucii
Primăria Baia Mare a anunțat că proiectul pentru Parcul Castanilor a fost votat în Consiliul Local și că următorul pas este demararea procedurilor necesare pentru realizarea acestuia.
Primarul Doru Dăncuș a explicat că administrația locală intenționează să poarte discuții cu proprietarul terenului de pe Dealul Crucii și să propună un schimb de terenuri.
Potrivit edilului, soluția ar permite protejarea zonei și eliminarea posibilității dezvoltării unor construcții pe terenul respectiv.
Proiectul este legat și de situația castanilor din Baia Mare. Conform declarațiilor primarului, numeroși arbori din zonă sunt afectați de dăunători, iar o parte dintre aceștia s-au uscat sau au murit.
Ce propune Primăria Baia Mare pentru noul parc
Potrivit administrației locale, Parcul Castanilor din Baia Mare ar urma să aibă atât o funcție de agrement, cât și una educativă și ecologică.
Printre obiectivele anunțate se numără:
regenerarea castanilor prin plantări controlate;
protejarea arborilor existenți;
amenajarea unui traseu tematic;
crearea unor zone accesibile pentru localnici și turiști;
dezvoltarea unor activități de educație ecologică;
promovarea castanului și a produselor realizate de producători și meșteșugari locali.
Primăria susține că proiectul ar putea transforma Dealul Crucii într-o zonă de relaxare, promenadă și educație ecologică.
Asociația „Protejăm Baia Mare” ridică semne de întrebare
Pe de altă parte, reprezentanții Asociației „Protejăm Baia Mare” contestă faptul că proiectul de hotărâre nu ar preciza în mod clar amplasamentul viitorului parc.
Asociația susține că, în lipsa identificării exacte a terenului, nu poate fi considerat automat că proiectul Parcului Castanilor se suprapune peste suprafața vizată de documentația urbanistică pentru PUZ Dealul Crucii.
În opinia reprezentanților asociației, hotărârea adoptată de Consiliul Local nu oferă, în forma actuală, o garanție că procedura privind PUZ-ul Dealul Crucii va fi oprită.
Aceștia susțin că procedura urbanistică poate continua până la adoptarea unei decizii oficiale de respingere sau avizare negativă de către autoritatea competentă.
Parcul Castanilor și PUZ Dealul Crucii, în centrul disputei
Astfel, controversa din jurul Parcului Castanilor din Baia Mare are două componente principale.
Pe de o parte, administrația locală prezintă proiectul ca pe o soluție pentru protejarea unei zone verzi și pentru conservarea castanilor, cu beneficii pentru locuitori și turiști.
Pe de altă parte, reprezentanții Asociației „Protejăm Baia Mare” consideră că sunt necesare clarificări privind amplasamentul parcului și situația juridică a proiectului urbanistic de pe Dealul Crucii.
În acest moment, rămâne importantă evoluția procedurilor administrative și urbanistice, precum și modul în care va fi stabilit oficial viitorul terenului.
Ce se întâmplă cu Dealul Crucii
Potrivit declarațiilor administrației locale, intenția este ca Dealul Crucii să fie transformat într-un Parc al Castanilor, fără dezvoltarea unei zone rezidențiale pe amplasamentul vizat. Primăria afirmă că proiectul urmărește protejarea castanilor și amenajarea unei zone de agrement și educație ecologică.
În schimb, reprezentanții asociației civice cer clarificări suplimentare privind relația dintre noul proiect și PUZ Dealul Crucii.
Dezbaterea privind viitorul acestei zone din Baia Mare este, astfel, departe de a fi încheiată.
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