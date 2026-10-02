Noul pod peste Tisa dintre România și Ucraina se deschide pe 8 octombrie

Construcția, în valoare de peste 50 de milioane de euro, va lega Sighetu Marmației de Bila Țerkva și va fluidiza traficul de frontieră.
Noul pod rutier peste râul Tisa, care face legătura între România și Ucraina, va fi deschis circulației pe 8 octombrie. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, după mai multe amânări și discuții între autoritățile implicate. Pentru operaționalizarea punctului de frontieră au fost necesare verificări și pregătiri ale sistemelor Autorității Vamale și Poliției de Frontieră.
Podul va funcționa în paralel cu vechea construcție, folosită din anul 2000 și afectată de traficul intens, mai ales după izbucnirea războiului din Ucraina.
Investiție de peste 50 de milioane de euro
Noua infrastructură leagă municipiul Sighetu Marmației de localitatea ucraineană Bila Țerkva. Podul are 268 de metri lungime și este proiectat pentru o durată de exploatare de cel puțin 100 de ani.
Proiectul include două poduri paralele, câte unul pentru fiecare sens, un drum nou de 1,2 kilometri și un punct de frontieră cu șase benzi pe sens. Sunt prevăzute benzi distincte pentru autoturisme, transport de marfă, transport de persoane și Corpul Diplomatic, precum și clădiri și hale de control pentru autoritățile de frontieră.