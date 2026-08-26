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Crimă descoperită după patru ani în Vâlcea: un bărbat ar fi fost ucis cu lovituri de ciocan

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 16:42

Un bărbat de 35 de ani din comuna Crețeni, județul Vâlcea, dat dispărut de familie în august 2022, a fost identificat după ce anchetatorii au stabilit că ar fi fost ucis și îngropat într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Potrivit anchetatorilor, în vara anului 2022, fosta concubină a victimei ar fi început o relație cu suspectul, care avea atunci 32 de ani. Într-una dintre nopțile din august, bărbatul ar fi mers la locuința victimei și l-ar fi lovit de mai multe ori cu un ciocan în zona capului.

După atac, suspectul ar fi transportat trupul și l-ar fi ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa, susțin procurorii și polițiștii care instrumentează cazul.

Ancheta a continuat patru ani

Familia a anunțat dispariția bărbatului în august 2022. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Vâlcea au continuat verificările, iar în timp au apărut indicii că acesta nu plecase voluntar, ci ar fi fost victima unei crime.

La 9 aprilie 2025, anchetatorii au deschis din oficiu un dosar penal pentru omor. Cercetările au urmărit stabilirea împrejurărilor dispariției și identificarea locului în care fusese ascuns cadavrul.

Suspectul a fost reținut

În urma activităților de cercetare, polițiștii au identificat cadavrul și au strâns probe privind modul în care ar fi fost comisă fapta. Bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore în dimineața de 26 august.

El urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți de la Tribunalul Vâlcea, cu propunere de arestare preventivă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care bărbatul a fost ucis și pentru clarificarea eventualei implicări a altor persoane.

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