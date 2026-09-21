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Politica· 2 min citire
Sorin Grindeanu, despre planul AUR pentru anticipate: „Asta mi-a transmis Simion”
Sorin Grindeanu
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că AUR își dorește în acest moment alegeri parlamentare anticipate și că liderul formațiunii, George Simion, i-ar fi transmis această poziție în urmă cu aproximativ două-trei săptămâni.
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