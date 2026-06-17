Tomac rupe tăcerea după eșecul negocierilor: Ce premier vor, de fapt, PNL și PSD

Eugen Tomac a oferit primele explicații după ce și-a depus mandatul de premier desemnat. Liderul politic a dezvăluit că partidele din coaliție, PNL și PSD, au acceptat inițial varianta unui guvern tehnocrat, însă propunerea a picat definitiv în urma negocierilor politice tensionate de la culise.
Primele concluzii după o săptămână de foc pe scena politică
Eugen Tomac a rupt tăcerea miercuri, 17 iunie, oferind primele explicații detaliate după decizia de a-și depune mandatul de premier desemnat. Fostul lider politic a descris întreaga perioadă a negocierilor ca fiind un moment de maximă intensitate, caracterizat prin tensiuni majore și schimbări imprevizibile de la o oră la alta în culisele puterii.
Tomac a taxat lipsa de consecvență a liderilor politici, subliniind că actualul blocaj ar fi putut fi evitat cu ușurință.
„Mi-aș dori ca țara să-și încheie această criză politică pentru că, dacă partidele pro-europene din Parlament ar fi fost consecvente cu pozițiile pe care le-au avut, nu am fi ajuns în acest impas”, a punctat acesta.
Varianta unui guvern tehnocrat, agreată inițial de PNL și PSD
În spatele ușilor închise de la Palatul Cotroceni, discuțiile au avut o cu totul altă dinamică în prima fază. În calitatea sa de consilier al președintelui Nicușor Dan, Tomac a luat parte activ la toate rundele de consultări cu liderii politici, atât înainte, cât și imediat după trecerea moțiunii de cenzură.
Potrivit acestuia, șeful statului a încercat din prima clipă să găsească o formulă de compromis rezonabilă care să aducă din nou la aceeași masă formațiunile din fosta coaliție de guvernare. În acel moment zero al negocierilor, opțiunea unui executiv format din specialiști independenți părea soluția salvatoare. Tomac a dezvăluit că, inițial, o astfel de formulă de guvern tehnocrat a fost primită cu deschidere și nu a fost refuzată nici de PNL, nici de PSD.
Anunțul lui Ilie Bolojan care a aruncat negocierile în aer
Planurile de la Cotroceni s-au izbit însă rapid de realitatea din partide. Eugen Tomac a explicat că, în momentul în care s-a trecut la negocierile propriu-zise și la crearea echipei, lucrurile au luat o turnură radicală. Deși a pus pe masă o listă de miniștri formată din oameni cu o solidă experiență profesională, jocurile politice s-au schimbat brusc.
Momentul de cotitură care a dus la prăbușirea acestui proiect a fost poziția tranșantă adoptată de noul lider liberal. Perspectiva susținerii unui guvern tehnocrat s-a evaporat instantaneu după ce Ilie Bolojan a anunțat oficial că PNL nu va acorda votul de învestitură în Parlament pentru acest cabinet.
Rămas fără sprijinul politic necesar pentru a asigura o majoritate, Eugen Tomac a decis că singura opțiune onorabilă și realistă a fost retragerea imediată și depunerea mandatului.