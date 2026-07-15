Politica· 1 min citire

Trump ameninţă să lovească centrale electrice din Iran

Donald Trump

Donald Trump

Scris deStoica Marian
Publicat15 iul. 2026, 08:13
Sursărealitatea.net

Întrebat despre cât timp vor dura atacurile americane, Donald Trump a răspuns: 'Ele vor continua până când voi spune că este destul'.

Preşedintele american Donald Trump a afirmat marţi la postul de televiziune Fox News că va lovi centrale electrice şi poduri din Iran săptămâna viitoare dacă nu se va ajunge la un acord cu Teheranul, scrie AFP.

'Va merge foarte rău pentru ei, deoarece săptămâna viitoare va fi rândul centralelor electrice. Săptămâna viitoare va fi rândul podurilor', în afară de cazul în care iranienii 'se aşază la masa negocierilor', a declarat preşedintele american.

Întrebat despre cât timp vor dura atacurile americane, Donald Trump a răspuns: 'Ele vor continua până când voi spune că este destul'.

Statele Unite au lansat marţi seară noi atacuri împotriva Iranului şi au reînceput să îi blocheze porturile, Donald Trump renunţând în schimb la taxarea navelor care traversează Strâmtoarea Ormuz, aflată în centrul războiului.

Reluarea acestui blocaj maritim la ora 20:00 GMT, precum şi a bombardamentelor, de o amploare inedită de la armistiţiul din aprilie, subminează eforturile diplomatice de a transforma în acord de durată protocolul semnat pe 17 iunie.

AGERPRES

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