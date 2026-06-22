Sanatate· 2 min citire

De ce ne este somn după masă?

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea Medicală / Nicole Păcuraru

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 22 iun. 2026, 10:47

Într-o nouă ediție a emisiunii Realitatea Medicală, Nicole Păcuraru discută despre unul dintre cele mai frecvente fenomene ale organismului: starea de somnolență care apare după masă. Care sunt cauzele, când este normală și când poate ascunde probleme de sănătate, aflați în această ediție.

Ai observat cum, după o masă bună, parcă te ia somnul fără să-ți ceară voie? Nu este o coincidență și nici un semn de lene, ci un mecanism natural al corpului.

În momentul în care mănânci, organismul intră într-un fel de „mod digestie”. Asta înseamnă că direcționează mai mult sânge către stomac și intestin, pentru a procesa nutrienții. Ca efect secundar, creierul primește ușor mai puțin oxigen și energie, ceea ce poate induce acea stare de moleșeală.



Pe lângă asta, mesele bogate în carbohidrați declanșează eliberarea de serotonină, un neurotransmițător asociat cu relaxarea. Din serotonină se poate produce melatonină, hormonul somnului. Practic, corpul interpretează masa ca pe un semnal că este momentul să încetinească ritmul.
Interesant este că nu doar cantitatea contează, ci și tipul de alimente. O masă grea, bogată în zaharuri și grăsimi, va amplifica această stare, în timp ce una echilibrată o va reduce.

Dacă ai o zi plină după prânz, o soluție simplă este să alegi porții mai mici și să faci o scurtă plimbare. Mișcarea ajută circulația și te readuce rapid în stare de alertă.
Așa că data viitoare când ți se face somn după masă, nu te învinovăți. Corpul tău nu lenevește. Doar își face treaba. 

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