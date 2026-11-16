Scandal pe tema medicamentului Lyrica. Ce arată datele oficiale despre stocuri
Lipsă medicamente în farmacii
Liliana Ruse reclamă lipsa medicamentului Lyrica din farmacii. Alexandru Rogobete prezintă stocurile oficiale: peste 2,3 milioane de unități cu pregabalină.
Dispută între Liliana Ruse și Alexandru Rogobete din cauza medicamentului Lyrica. Ministrul invocă stocurile oficiale, jurnalista reclamă lipsa din farmacii
O dispută publică între jurnalista Liliana Ruse și ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a izbucnit după ce aceasta a semnalat că medicamentul Lyrica, utilizat inclusiv pentru tratarea neuropatiei asociate chimioterapiei, nu mai poate fi găsit în farmacii. În replică, oficialul a prezentat datele privind stocurile naționale de medicamente care conțin pregabalină, susținând că produsul nu a dispărut de pe piața din România.
Schimbul de replici readuce în atenție o problemă importantă pentru pacienți: diferența dintre existența unor medicamente în depozitele distribuitorilor și disponibilitatea lor efectivă în farmaciile de unde oamenii își pot procura tratamentele.
Liliana Ruse reclamă lipsa medicamentului Lyrica din farmacii
Jurnalista Liliana Ruse a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate în procurarea medicamentului Lyrica, explicând că acesta o ajută să gestioneze simptomele neuropatiei provocate de chimioterapie.
Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a susținut că nu a reușit să găsească nici medicamentul original, nici variantele generice care conțin aceeași substanță activă.
Potrivit jurnalistei, problema nu îi afectează doar pe pacienții oncologici, ci și pe cei care urmează tratamente pentru afecțiuni psihiatrice și depind de medicamentele respective.
Mesajul său a generat reacții în mediul online, mai mulți utilizatori semnalând dificultăți similare în găsirea unor tratamente în farmacii.
Alexandru Rogobete: România are peste 2,3 milioane de unități de medicamente cu pregabalină
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat printr-o postare în care a prezentat situația stocurilor raportate la nivel național la data de 13 noiembrie 2026.
Potrivit datelor comunicate de oficial, în România existau 2.352.445 de unități de medicamente care conțin pregabalină, incluzând atât produsul original Lyrica, cât și variantele generice.
Situația stocurilor prezentată de ministru este următoarea:
922.627 de unități se aflau în depozitele distribuitorilor de medicamente;
1.429.818 unități erau raportate în farmaciile comunitare;
645.834 de unități reprezentau stocul total raportat pentru medicamentul original Lyrica, în concentrațiile de 75 mg, 150 mg și 300 mg.
Pe baza acestor cifre, Alexandru Rogobete a susținut că informația potrivit căreia Lyrica și medicamentele generice cu aceeași substanță activă ar fi dispărut de pe piața românească nu este adevărată.
Ministrul a admis însă că pot exista situații punctuale în care un anumit medicament nu este disponibil imediat într-o anumită farmacie.
Acesta a precizat că Ministerul Sănătății monitorizează stocurile și eventualele discontinuități de aprovizionare și a făcut apel la verificarea informațiilor privind disponibilitatea tratamentelor.
Replica jurnalistei Liliana Ruse: „M-am oferit să îi dau eu bani”
După explicațiile ministrului Sănătății, Liliana Ruse a revenit cu o reacție publică, contestând diferența dintre cifrele prezentate oficial și dificultățile concrete întâmpinate de pacienți.
Jurnalista a ironizat situația și a transmis că este dispusă să îi ofere ministrului banii necesari pentru a-i cumpăra o cutie de Lyrica din București.
Reacția sa a readus în discuție problema accesului efectiv la medicamente, în condițiile în care existența unor cantități raportate în sistemele informatice nu garantează automat că un pacient poate găsi produsul într-o farmacie din apropierea locuinței.
Disputa dintre cei doi a generat numeroase comentarii, inclusiv din partea unor persoane care au relatat experiențe similare în încercarea de a procura medicamente.
Stocurile oficiale versus disponibilitatea din farmacii. De ce apare această diferență?
Cazul Lyrica scoate în evidență o problemă care poate afecta pacienții atunci când distribuția medicamentelor nu funcționează uniform în toate regiunile țării.
Un medicament poate figura în stocurile naționale, dar să nu fie disponibil imediat într-o anumită farmacie sau într-o anumită localitate.
De asemenea, cantitățile existente în depozitele distribuitorilor nu sunt echivalente cu produsele aflate efectiv pe rafturile farmaciilor.
Alexandru Rogobete a explicat că unele medicamente se află în depozite, dar nu sunt distribuite către farmacii, invocând inclusiv influența marilor lanțuri de farmacii asupra pieței și costurile asociate comercializării produselor cu vânzare redusă.
Ministrul a anunțat că intenționează să propună modificări legislative prin care stocurile din depozitele distribuitorilor să fie făcute publice pe site-ul Ministerului Sănătății.
Scopul declarat este o mai bună informare a pacienților și o transparență mai mare în privința disponibilității medicamentelor.
Rogobete anunță discuții cu producătorii și distribuitorii de medicamente la Bruxelles
În contextul problemelor semnalate privind aprovizionarea farmaciilor, Alexandru Rogobete a anunțat că va avea marți, la Bruxelles, o întâlnire cu reprezentanții distribuitorilor de produse farmaceutice și ai producătorilor de medicamente la nivel european.
Discuțiile vor viza lipsa unor produse de pe piața românească, dar și motivele pentru care anumite medicamente, deși există în depozite, nu ajung întotdeauna în farmacii.
Ministrul urmărește identificarea unor soluții pentru îmbunătățirea distribuției și reducerea situațiilor în care pacienții nu își pot procura tratamentele de care au nevoie.
Cazul semnalat de Liliana Ruse readuce astfel în atenție necesitatea unei monitorizări eficiente a lanțului de aprovizionare, de la producători și distribuitori până la farmaciile care eliberează medicamentele către pacienți.
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