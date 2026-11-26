158 de percheziții înainte de Revelion! Poliția caută comercianții ilegali de petarde și artificii
158 de percheziții înainte de Revelion
158 de percheziții în toată țara înainte de Revelion! Poliția a declanșat o operațiune de amploare împotriva comerțului ilegal cu petarde și artificii
Acțiune de amploare a Poliției Române înaintea sărbătorilor de iarnă! 158 de percheziții domiciliare au loc joi dimineață, 26 noiembrie, în 28 de județe și în București, într-un dosar penal care vizează operațiunile ilegale cu petarde, artificii și alte articole pirotehnice.
Ancheta este coordonată de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești și urmărește combaterea activităților desfășurate fără drept în domeniul articolelor pirotehnice. Sunt verificate mai multe posibile infracțiuni, de la producerea și depozitarea materialelor până la comercializarea și folosirea acestora.
Descinderi în 28 de județe și în București. 158 de mandate de percheziție, puse în aplicare
Operațiunea a fost declanșată în dimineața zilei de joi, 26 noiembrie. La acțiune participă polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, alături de specialiști ai Direcției de Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și ai Direcției de Investigare a Criminalității Economice.
Intervențiile beneficiază de sprijinul polițiștilor din 28 de inspectorate județene și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, cele 158 de mandate de percheziție domiciliară sunt executate în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Găești.
Ce caută polițiștii: petarde și artificii comercializate fără drept
Investigația vizează activități ilegale legate de articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.
Anchetatorii verifică posibile fapte de producere, experimentare, deținere, transmitere, depozitare, distrugere, comercializare și utilizare a acestor produse fără respectarea prevederilor legale.
Autoritățile urmăresc astfel să identifice persoanele implicate în circuitul ilegal al materialelor pirotehnice și să oprească distribuirea acestora înaintea sărbătorilor de iarnă, când cererea pentru petarde și artificii crește.
Deocamdată, Poliția Română nu a comunicat numărul persoanelor vizate de anchetă și nici dacă, în urma perchezițiilor, au fost descoperite și ridicate cantități de articole pirotehnice.
Peste 10 tone de petarde și artificii, confiscate în urma controalelor anterioare
Noua acțiune se înscrie în seria verificărilor intensificate de Poliția Română înaintea sărbătorilor de iarnă.
În cadrul planului național „PIROTEHNIC”, desfășurat în perioada 21 septembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, polițiștii au efectuat, până la 19 noiembrie, 584 de acțiuni și controale la persoane fizice și juridice.
Bilanțul verificărilor arată că au fost deschise 179 de dosare penale, în care au fost constatate 189 de infracțiuni. În total, 177 de persoane sunt cercetate.
De asemenea, oamenii legii au efectuat 25 de percheziții domiciliare și au aplicat 20 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 54.000 de lei.
Un rezultat important al controalelor îl reprezintă indisponibilizarea a peste 10 tone de articole pirotehnice, cu o valoare estimată la mai mult de 440.000 de lei.
Poliția intensifică verificările înainte de sărbători
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor asociate utilizării necorespunzătoare a petardelor și artificiilor și recomandă populației să respecte legislația în vigoare.
Polițiștii avertizează că deținerea sau folosirea fără drept a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 poate atrage răspunderea penală.
Controalele vor continua la nivel național, în încercarea de a preveni comercializarea ilegală a materialelor pirotehnice și producerea unor accidente în perioada sărbătorilor de iarnă.
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