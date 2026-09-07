Amendă pentru centura de siguranță. Cine plătește dacă pasagerii încalcă legea

Regulile rutiere fac o distincție clară între pasagerii adulți și minori atunci când vine vorba de sancțiunile pentru nefolosirea centurii.
Purtarea centurii de siguranță este o obligație legală pentru toți pasagerii dintr-un autovehicul, indiferent dacă aceștia ocupă locurile din față sau din spate. Deși mulți consideră că șoferul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea regulilor de circulație, Codul Rutier stabilește clar cine este sancționat în cazul în care această regulă esențială este încălcată.
Pentru pasagerii adulți care refuză să poarte centura în timpul deplasării pe drumurile publice, legea este lipsită de echivoc: amenda îi revine exclusiv persoanei care a săvârșit contravenția. Conducătorul auto este obligat doar să își informeze pasagerii cu privire la necesitatea utilizării centurii, dar nu poate fi tras la răspundere financiară pentru decizia unui adult de a o ignora. În acest caz, sancțiunea reprezintă 2 sau 3 puncte-amendă, adică o sumă cuprinsă între 865 și 1.297 de lei.
Responsabilitatea șoferului pentru pasagerii minori
Situația se schimbă radical atunci când vine vorba despre transportul copiilor. Dacă un minor nu poartă centura de siguranță sau nu este așezat într-un scaun auto omologat, conform reglementărilor specifice, șoferul este cel care primește amenda. Legislația îi impune conducătorului auto o responsabilitate strictă de a se asigura că toți minorii din mașină sunt protejați corespunzător pe durata călătoriei.
Neîndeplinirea acestei obligații atrage sancțiuni mult mai dure. Șoferul vinovat riscă amenzi din clasa a II-a, adică între 4 și 5 puncte-amendă (1.730 – 2.162 de lei), dar și aplicarea a 3 puncte de penalizare. Exceptați de la folosirea centurii sunt doar instructorii auto, șoferii de taxi cu clienți, femeile însărcinate și persoanele cu scutire medicală.