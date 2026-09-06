Elevii claselor a IX-a încep școala fără manuale. Cu ce soluție vine Ministrul Educației

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 09:23

Elevii care intră în clasa a IX-a în anul școlar 2026-2027 încep cursurile fără manuale. În acest an au intrat în vigoare noile planuri-cadru pentru liceu și programele școlare corespunzătoare, însă procedurile pentru achiziția manualelor nu sunt finalizate.

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