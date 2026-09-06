Actualitate· 1 min citire

Alertă aeriană în nordul județului Tulcea. Ce a surprins radarul MApN/A fost emis mesaj Ro-Alert

dronă

dronă

Scris de Andreea Damian Publicat: 6 sept. 2026, 07:58

O alertă aeriană a fost instituită în nordul județului Tulcea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat un grup de ținte aeriene care evoluau în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina.

Potrivit MApN, țintele au fost detectate sâmbătă, 5 septembrie, la ora 23:40. Ca măsură de precauție, sistemele de apărare antiaeriană au fost trecute în stare de alertă.

Pentru intervenție au fost pregătite două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, precum și un elicopter IAR 330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din nordul județului Tulcea. Un mesaj RO-Alert a fost transmis la ora 00:10.

Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României, precizează Ministerul Apărării Naționale.

Alerta aeriană a fost ridicată la ora 00:42, după aproximativ o oră de la detectarea grupului de ținte.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

alertadronaradar

Urmărește știrile Realitatea de Maramures și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe