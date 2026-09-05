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Emisarii americani Witkoff și Kushner au sosit la Moscova pentru discuții cu Putin privind oprirea războiului din Ucraina

Steve Witkoffm negociatorul lui Trump (Profimedia, arhiva)

Steve Witkoffm negociatorul lui Trump (Profimedia, arhiva)

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat5 sept. 2026, 14:57
Actualizat5 sept. 2026, 15:11
SursăRealitatea.Net

Emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner au sosit la Moscova pe 5 septembrie, într-o vizită menită să impulsioneze eforturile diplomatice pentru oprirea conflictului din Ucraina, potrivit agenției TASS. Vizita marchează o nouă etapă în încercarea Washingtonului de a relansa discuțiile de pace, blocate în ultimele luni.

Steve Witkoff și Jared Kushner au fost primiți pe aeroport de emisarul lui Putin

Aeronava delegației americane a aterizat pe aeroportul Vnukovo, unde oficialii ruși au confirmat că sunt programate întâlniri cu reprezentanți ai Kremlinului, a transmis agenția TASS. Printre aceștia se numără Kirill Dmitriev, emisar prezidențial rus, care ar urma să aibă discuții directe cu Witkoff și Kushner.

Convoiul care îi transporta pe negociatorii americani Steve Witkoff și Jared Kushner, însoțiți de Dmitriev, a părăsit aeroportul din Moscova, a relatat un corespondent TASS.

Putin, mulțumit de colaborarea cu Witkoff și Kushner. Zelenski îi așteaptă duminică la Kiev

Anterior, președintele Vladimir Putin declarase că Witkoff și Kushner sunt „întotdeauna bineveniți în Rusia” și că Moscova este „mulțumită să lucreze cu ei”.

Pe de altă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis că cei doi emisari americani sunt așteptați la Kiev pe 6 septembrie 2026, imediat după rundele de discuții de la Moscova, scrie Kyiv Independent.

În acest timp, Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, soldate cu cel puțin 8 morți și 70 de răniți, potrivit centralizării realizate de Ukraine24, în pofida propunerii Kievului pentru un armistițiu temporar înaintea negocierilor diplomatice.

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