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Prințul William va participa la înmormântarea regelui Harald al Norvegiei
Prințul William
Palatul Buckingham a anunțat că Prințul William va participa miercuri la înmormântarea regelui Harald al V-lea al Norvegiei, la Oslo. Prezența Prințului de Wales respectă convenția conform căreia monarhul nu merge de obicei la înmormântarea altui șef de stat.
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