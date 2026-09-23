Anchetă pentru omor în Vâlcea: o femeie de 28 de ani a fost găsită într-o valiză în râul Olt

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 23 sept. 2026, 14:47

O femeie de 28 de ani, originară din județul Dolj, a fost găsită moartă într-o valiză care plutea pe râul Olt, în zona barajului Ionești, din județul Vâlcea.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre femeietrupbarbatsuspect