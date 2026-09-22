Noua taxare rutieră din România: Ce se schimbă la rovinietă și TollRO din 1 octombrie 2026

Începând cu 1 octombrie 2026, România implementează un nou sistem de taxare rutieră. Șoferii vor utiliza TollRO și o rovinietă cu reguli noi.
Măsura, menită să alinieze legislația națională la directivele europene, modifică modul în care sunt percepute tarifele pentru șoferi și operatorii de transport, separând clar categoriile de autovehicule.
Diferențe majore între mașinile mici și vehiculele de tonaj
Pentru autoturisme și vehiculele comerciale ușoare, cu o masă maximă autorizată mai mică de 3,5 tone, se va menține clasica rovinietă. Aceasta va continua să funcționeze pe principiul taxării în funcție de timpul de utilizare (valabilitate pe zi, săptămână, lună sau an), deși structura tarifară și perioadele exacte suferă ajustări menite să ofere mai multă flexibilitate și echitate conducătorilor auto.
În schimb, adevărata revoluție tehnologică și financiară vizează sectorul de transport greu. Vehiculele de peste 3,5 tone vor face trecerea la noul sistem integrat TollRO. Acest mecanism modern renunță la tariful fix bazat pe timp în favoarea principiului conform căruia „utilizatorul și poluatorul plătesc”. Astfel, camioanele și autocarele vor fi taxate strict în funcție de distanța reală parcursă (numărul de kilometri), tipul de vehicul și norma de poluare (clasa Euro a motorului).
Implementarea sistemului TollRO necesită echiparea vehiculelor grele cu dispozitive speciale de monitorizare prin satelit (echipamente de bord de tip OBU), care vor înregistra automat traseul.
Autoritățile estimează că această nouă abordare va asigura fonduri suficiente pentru modernizarea infrastructurii rutiere, încurajând companiile să investească în flote ecologice.