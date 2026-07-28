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Canicula se prelungește până aproape de finalul verii. ANM anunță temperaturi peste normal și ploi puține în următoarele patru săptămâni
Caniculă România
Publicat28 iul. 2026, 08:47
SursăRealitatea.net
Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit în cea mai mare parte a țării până aproape de finalul lunii august. Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie pentru următoarele patru săptămâni, cele mai ridicate abateri termice sunt așteptate în vest și nord-vest, în timp ce ploile vor fi puține în mai multe regiuni.
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