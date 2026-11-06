Captură de peste 5 kilograme de canabis în România. Drogurile au fost trimise din Spania prin curier

Peste 5 kilograme de canabis au fost trimise din Spania în România prin curierat. Doi bărbați din Baia Mare au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.
O captură importantă de droguri a fost făcută în municipiul Baia Mare, unde doi bărbați, în vârstă de 35 și 46 de ani, au fost arestați preventiv într-un dosar de trafic de droguri de risc. Anchetatorii au descoperit peste cinci kilograme de canabis într-un colet expediat din Spania prin intermediul unei firme de curierat. Potrivit procurorilor, substanțele interzise ar fi urmat să fie comercializate pe piața din România.
Operațiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș.
Peste 5 kilograme de canabis, descoperite într-un colet venit din Spania
Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, primul bărbat vizat de anchetă, în vârstă de 46 de ani, a fost prins în flagrant delict în Baia Mare.
Acesta ar fi preluat un colet expediat din Spania, în interiorul căruia se aflau peste cinci kilograme de canabis. Transportul ar fi fost realizat prin intermediul unei companii de curierat, iar drogurile ar fi fost introduse în România cu scopul de a fi vândute.
Polițiștii și procurorii au monitorizat activitatea suspectului și au intervenit în momentul preluării coletului, reușind să documenteze presupusa activitate infracțională.
Al doilea bărbat ar fi preluat aproximativ 3 kilograme de canabis
Ancheta a continuat cu o altă intervenție, în urma căreia a fost identificat și cel de-al doilea bărbat, în vârstă de 35 de ani.
Conform anchetatorilor, acesta ar fi preluat aproximativ trei kilograme din cantitatea de canabis adusă în România.
Cei doi sunt suspectați că ar fi fost implicați în distribuirea drogurilor, iar cercetările urmăresc stabilirea întregului circuit al substanțelor interzise, de la expedierea din Spania până la preluarea și presupusa comercializare în România.
În cazul bărbatului de 46 de ani, procurorii au reținut, pe lângă acuzația de trafic de droguri de risc, și suspiciunea de complicitate la introducerea în țară a unor astfel de substanțe.
Doi bărbați din Baia Mare, arestați preventiv pentru 30 de zile
La data de 5 noiembrie 2026, procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Maramureș au dispus reținerea celor doi bărbați cercetați în acest dosar.
Ulterior, aceștia au fost prezentați judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Maramureș, care a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii de la Combaterea Criminalității Organizate Maramureș, împreună cu procurorii DIICOT, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care drogurile au fost introduse în țară și a persoanelor implicate în presupusa operațiune de trafic.
Autoritățile precizează că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege pe parcursul procesului penal.