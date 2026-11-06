Captură de peste 5 kilograme de canabis în România. Drogurile au fost trimise din Spania prin curier

Publicat 6 nov. 2026, 11:39 Actualizat 6 nov. 2026, 11:40 Sursă realitatea.net

Peste 5 kilograme de canabis au fost trimise din Spania în România prin curierat. Doi bărbați din Baia Mare au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

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