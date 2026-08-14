COLUMBIA: Sute de persoane rămân dispărute după puternicul cutremur
Cutremur în Columbia Foto: Juan Pablo Arbelaez / REUTERS
Speranțele de a mai găsi supraviețuitori se reduc de la o oră la alta.
Speranțele de a mai găsi supraviețuitori după puternicul cutremur care a lovit Columbia, la începutul acestei săptămâni, se diminuează.
Echipele de intervenție și-au restrâns zonele de căutare, în timp ce familiile din regiunile cel mai grav afectate așteptau informații despre rudele dispărute.
La Cali, al treilea oraș ca mărime din țară, echipele au trecut, în majoritatea zonelor, de la operațiunile de căutare și salvare la îndepărtarea molozului. Este un semn că intervenția după dezastru intră într-o etapă mai sumbră, după încheierea primelor 72 de ore, considerate cruciale pentru găsirea supraviețuitorilor.
„Din nefericire, ajungem într-un punct în care probabilitatea de a găsi supraviețuitori scade, însă misiunea noastră este să continuăm căutările și să găsim toate persoanele date dispărute”, a declarat joi seară David Tamayo, directorul Unității Naționale pentru Gestionarea Riscului de Dezastre din Columbia.
Cutremurul cu magnitudinea 7,4 s-a produs luni dimineață.
Seismul a provocat prăbușirea unor blocuri de locuințe și a avariat case, școli și spitale, determinând locuitorii să iasă pe străzi în întregul vest al Columbiei, regiune în care se află plantațiile de cafea ale țării.
Cel puțin 281 de persoane au murit, multe dintre ele în Cali și Pereira, oraș situat în regiunea cafelei, iar peste 3.900 au fost rănite, potrivit datelor guvernamentale publicate joi seară. Alte 379 de persoane sunt în continuare date dispărute.
La Pereira, Enrique Marin a povestit că a condus mai mult de zece ore de la Bogota, după ce a fost sunat de un prieten care i-a spus că mama sa era prinsă sub dărâmăturile locuinței.
„Mama mea a fost salvată la șase ore după cutremur. Au scos-o în viață, dar a murit în drum spre spital”, a declarat Marin, în timp ce stătea în fața molozului și ținea în mână bicicleta din copilărie, singurul obiect pe care a reușit să îl recupereze din casă.
Bărbatul a spus că mama sa a fost găsită îmbrăcată în pijamale, cu cheile locuinței încă în mână.
La complexul rezidențial Torres del Limonar, din sudul orașului Cali, voluntarii formau lanțuri umane și transportau găleți cu moloz. Un coordonator le reamintea, printr-o portavoce, că timpul era limitat și i-a mustrat pe doi voluntari care se apropiaseră fără căști de protecție.
Într-o altă zonă, echipele extrăgeau cu grijă butelii de gaz dintre dărâmături, în timp ce salvatorii cereau liniște pentru desfășurarea operațiunilor mai delicate.
Monica Mina, proprietara unui restaurant în vârstă de 38 de ani, a declarat că ea și alți bucătari din oraș lucrează aproape fără întrerupere pentru a distribui zilnic aproximativ 1.000 de porții de mâncare, între care ouă jumări și carne de porc, destinate salvatorilor, medicilor și voluntarilor.
La aproximativ 133 de kilometri spre nord, în Cimitirul Roldanillo, unitatea columbiană pentru persoanele dispărute a anunțat că investighează rămășițe umane îmbrăcate în haine de camuflaj, scoase la iveală de cutremur.
Primul test major pentru noul guvern columbian
În afara marilor orașe, grupurile de salvare au transmis că localitățile și comunitățile mai mici se confruntă în continuare cu un răspuns redus sau inexistent din partea guvernului columbian.
Nazly Lozano, asistentă de program a Comitetului Internațional de Salvare în orașul-port Buenaventura, situat la nord-vest de Cali, a declarat că echipele de intervenție au ajuns în unele dintre zonele afectate abia miercuri seară. Până atunci, localnicii au săpat cu mâinile goale printre dărâmături, încercând cu disperare să găsească supraviețuitori.
Angajații organizației au relatat că anumite cartiere din Buenaventura au rămas inaccesibile din cauza grupărilor armate. Unele dintre acestea au confiscat donațiile de alimente, susținând că le vor distribui singure.
Locuitorii nu au în continuare acces la servicii de bază, precum apa, gazele naturale și energia electrică, au mai precizat reprezentanții organizației.
Peste 150 de replici au fost înregistrate începând de luni, sporind riscurile pentru salvatorii care caută printre dărâmături, dar și pentru persoanele rămase fără locuințe. Seismul a fost unul dintre cele mai puternice resimțite în Columbia în ultimele câteva decenii. Potrivit estimărilor guvernamentale, peste 10.500 de locuințe au fost distruse.
Președintele Abelardo De La Espriella, care și-a preluat mandatul cu doar câteva zile înaintea dezastrului, a anunțat miercuri că va declara stare de urgență economică și va înființa un fond pentru reconstrucție. Prin intermediul acestuia vor fi direcționate ajutoarele interne și internaționale către refacerea spitalelor, școlilor, locuințelor și infrastructurii.
Dezastrul reprezintă primul test major pentru președintele conservator, care a promis în campania electorală reducerea cheltuielilor publice. El trebuie acum să finanțeze operațiunile de ajutorare și reconstrucția și să demonstreze că guvernul său poate gestiona o criză națională.
Oficialii columbieni au respins și criticile privind gestionarea asistenței externe. Ei au afirmat că guvernul nu a refuzat oferta niciunei țări, dar va accepta doar echipe internaționale de căutare și salvare care îndeplinesc standardele de certificare recunoscute.
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