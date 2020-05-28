Crește numărul prezentările în UPU, după ieșirea din starea de urgență

În perioada stării de urgență, între 16 martie și 15 mai, în Unitatea de Primire Urgențe (UPU) a Spitalului Județean de Urgență “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare (SJUBM) s-a acordat asistență medicală pentru 6688 de pacienți.

Potrivit medicului șef UPU, dr. Dan Roman, după ieșirea din starea de urgență, s-a remarcat o creștere a numărului de pacienți care s-au adresat serviciului de urgență, un procent considerabil fiind reprezentat de persoane care au suferit diverse traumatisme.

Mai precis, în perioada 15 mai – 25 mai 2020, la urgență au ajuns 1586 de pacienți. Dintre aceștia, 227 au prezentat traumatisme, în special fracturi accidentale.

Încurajăm respectarea regulile de distanțare socială și igienă, recomandate de către autorități și prezentarea în Unitatea de Primire Urgențe în cazuri justificate, pentru a nu supraaglomera acest serviciu și a evita riscul de contagiozitate.

Vă reamintim că accesul în spital, atât pentru serviciile Ambulatorului Integrat, cât și serviciul de urgență, se realizează doar după efectuarea triajului epidemiologic.