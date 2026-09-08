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Dunărea continuă să scadă. Hidrologii prognozează un debit de doar 1.300 mc/s
Dunărea
Debitul Dunării la intrarea în România este așteptat să scadă până la 1.300 de metri cubi pe secundă în următoarele zile, potrivit celei mai recente prognoze hidrologice.
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