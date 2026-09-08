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O femeie din Maramureș ar fi fost bătută de partener. Bărbatul și-a luat fetița de un an și a plecat

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 8 sept. 2026, 17:46

O femeie din Maramureș ar fi fost agresată violent de partenerul său, care ulterior ar fi luat fetița lor de aproximativ un an și ar fi plecat cu ea pe un câmp.

Polițiștii au intervenit după ce au fost sesizați în legătură cu incidentul și au început verificările pentru stabilirea exactă a împrejurărilor.

Femeia ar fi fost bătută

Potrivit primelor informații, între cei doi parteneri ar fi izbucnit un conflict, iar bărbatul ar fi devenit violent. Femeia ar fi fost lovită, iar după agresiune bărbatul ar fi luat copilul și ar fi plecat din locuință, îndreptându-se spre o zonă de câmp.

Autoritățile au fost alertate, iar polițiștii au început căutările pentru găsirea bărbatului și a copilului. Fetița, în vârstă de aproximativ un an, se afla împreună cu tatăl său în momentul în care acesta a părăsit locuința.

Ancheta continuă

Polițiștii verifică acum circumstanțele în care s-a produs agresiunea și urmează să stabilească dacă bărbatul va fi cercetat penal pentru faptele reclamate.

În astfel de cazuri, autoritățile verifică și situația copilului pentru a se asigura că acesta nu este în pericol.

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