Femeie amendată cu 500 de lei în Maramureș, pentru găini nesupravegheate

O femeie din localitatea Breb, județul Maramureș, a primit o amendă de 500 de lei pentru că găinile sale au pătruns nesupravegheate în curtea unei vecine și au murdărit pavajul.
Procesul-verbal întocmit de Poliția Ocna Șugatag stabilește că, între 2 și 6 octombrie 2026, femeia a lăsat nesupravegheate păsările din gospodăria sa. Documentul, datat 7 octombrie, menționează că găinile au intrat în curtea unui imobil din Breb, provocând murdărirea pavajului.
Sancțiunea prevăzută este de 500 de lei. Proprietara poate opta pentru plata jumătății sumei, respectiv 250 de lei, dacă achită amenda în termen de 15 zile de la comunicarea actului administrativ.
Viorel Marinca, soțul femeii sancționate, a declarat pentru Gândul că intenționează să conteste decizia poliției. El susține că nemulțumirea nu ține de cuantumul amenzii, ci de modul în care autoritățile abordează situații considerate obișnuite în mediul rural.
Conform versiunii soțului, conflictul a pornit de la nemulțumirea unei vecine, deranjată de prezența păsărilor pe stradă și în apropierea gospodăriilor. Viorel Marinca explică că este dificil să supraveghezi permanent găinile într-o gospodărie activă.
„Pe vecina pe care o avem lângă noi o deranjează faptul că avem găini și că ies în stradă și probabil că uneori mai intră și la ea în curte și murdăresc pavajul”, a precizat bărbatul.
El consideră că, în trecut, astfel de neînțelegeri între vecini se rezolvau direct, fără intervenția poliției. Viorel Marinca face o distincție între mediul rural și cel urban, susținând că prezența păsărilor pe ulițe este specifică satelor cu gospodării tradiționale.
„Dacă eram în centrul Clujului, nu ziceam nimic. Domnule, sunt eu cel nebun, pentru că țin în centrul Clujului găini. În Elveția coboară vacile din munte și se oprește toată circulația. Și aici, la noi, te deranjează că ies niște găini. Adică dacă făceau pagubă, dacă stricau ceva, mă rog, ziceam. Dar faptul că probabil a intrat una și în curte și a lăsat un găinaț…”, a explicat el.