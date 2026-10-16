Femeie amendată cu 500 de lei în Maramureș, pentru găini nesupravegheate

Publicat 16 oct. 2026, 14:14 Sursă gandul

O femeie din localitatea Breb, județul Maramureș, a primit o amendă de 500 de lei pentru că găinile sale au pătruns nesupravegheate în curtea unei vecine și au murdărit pavajul.

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