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Femeie de 49 de ani, accidentată în Munții Rodnei, evacuată pe timp de noapte de salvamontiști
Intervenție de urgență în munți FOTO: Salvamont
Salvamont Maramureș a intervenit duminică seară, 16 august, în Munții Rodnei, după ce o femeie de 49 de ani, cetățean maghiar, s-a accidentat în zona Puzdrele.
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