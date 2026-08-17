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Femeie de 49 de ani, accidentată în Munții Rodnei, evacuată pe timp de noapte de salvamontiști

Intervenție de urgență în munți FOTO: Salvamont

Intervenție de urgență în munți FOTO: Salvamont

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 17 aug. 2026, 08:20

Salvamont Maramureș a intervenit duminică seară, 16 august, în Munții Rodnei, după ce o femeie de 49 de ani, cetățean maghiar, s-a accidentat în zona Puzdrele.

Solicitarea a venit în jurul orei 20:13, prin intermediul unui alt turist aflat la refugiul La Cărți, care a anunțat că persoana prezintă un traumatism la gleznă.

La momentul apelului, femeia se afla singură și încerca să ajungă la refugiul La Cărți. Salvatorii montani au pornit imediat pentru localizare și acordarea primului ajutor.

Au găsit-o la refugiu, cu glezna dreaptă umflată și dureroasă. I-au aplicat o fașă elastică și au decis evacuarea pe jos, deoarece terenul accidentat nu permitea folosirea tărgii UT2000, iar starea pacientei permitea deplasarea cu sprijin, potrivit emaramures.ro.

După ieșirea din zona montană, femeia a fost preluată de echipajul Salvamont Borșa și transportată la Spitalul Borșa, unde a fost predată medicilor pentru investigații. Misiunea s-a încheiat cu succes, fără alte complicații.

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