Horoscopul dragostei pentru luna iulie. Iubiri care încep și adevăruri care nu mai pot fi ignorate

Publicat 28 iun. 2026, 08:48 Sursă Realitatea.net

Luna iulie aduce în prim-plan viața sentimentală și pune accent pe sinceritate, apropiere și conexiuni autentice. Este o perioadă în care multe zodii vor simți nevoia să lase în urmă relațiile care nu le mai împlinesc și să facă loc unor experiențe noi. Pentru unele native, această lună poate marca începutul unei povești de dragoste neașteptate, în timp ce pentru altele va reprezenta momentul în care rănile vechi încep, în sfârșit, să se vindece.

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