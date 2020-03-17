Lansarea Platformei online COVID-19 Știri Oficiale

Guvernul României, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, și organizația neguvernamentală Code for Romania au lansat platforma online COVID-19 Știri Oficiale. Platforma centralizează doar informații din surse sigure, precum comunicatele oficiale ale Grupului de Comunicare Strategică constituit de Guvernul României, hotărârile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență și înregistrările conferințelor de presă susținute de oficialii cu responsabilități în domeniul managementului situațiilor de urgență.

Proiectul COVID-19 Știri Oficiale este realizat în baza unui protocol de colaborare semnat între Secretariatul General al Guvernului și organizația neguvernamentală Code for Romania.



“În această perioadă, în care populația este greu încercată, este esențial ca oamenii să fie foarte bine informați, din surse oficiale și verificate. În acest sens, a fost lansată platforma online COVID-19 Știri Oficiale, al cărei obiectiv principal este combaterea dezinformării și a fake news-urilor”, a declarat secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase.

Advertising

Totodată, pentru a susține recomandările date de Ministerul Sănătăţii, privind conduita socială responsabilă în prevenirea răspândirii COVID-19 și în conformitate cu indicațiile Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, Autoritatea pentru Digitalizarea României și echipa Code for Romania mai au în lucru următoarele platforme: Date la Zi – date anonimizate cu privire la cazuri, Stăm Acasă – centralizarea și monitorizarea persoanelor aflate în autoizolare, Diaspora Hub – centralizare și monitorizare/ comunicare suport, Ce Mă Fac – chestionare care pot să ajute populația să înțeleagă situația și RO Help – colectarea coerentă și în siguranță a ajutoarelor.