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Social· 1 min citire
Lovitură uriașă în retail: frații Pavăl preiau Carrefour România, decizie finală a Consiliului Concurenței
Carrefour
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Pavăl Holding urmează să preia operațiunile Carrefour din România, respectiv Carrefour România S.A., Supeco Investment S.R.L., Bringo Magazin S.R.L. și Columbus Active S.R.L.
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