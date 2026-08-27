MApN avertizează: hărțile cu drone distribuite pe internet, care sugerează pătrunderi în spațiul aerian al României, sunt false

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis, joi, un avertisment public după ce mai multe hărți și capturi de ecran distribuite pe rețelele de socializare au creat impresia falsă că drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României. Instituția precizează că platformele care au generat aceste imagini, printre care site-ul open-source dimap.live, nu au acces la datele radar ale Armatei și pot afișa trasee estimate sau localizări eronate.
Avertismentul vine în contextul atacurilor repetate lansate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, la porturile Izmail și Reni, aflate în imediata apropiere a graniței cu România, pe Dunăre.
Capturi de pe platforme neoficiale, distribuite ca fiind reale
Potrivit MApN, în spațiul public și pe rețelele sociale au circulat în ultimele zile capturi de ecran provenite de pe platforme neoficiale de tip open-source, precum dimap.live, care ar sugera prezența unor drone în spațiul aerian național al României. Instituția subliniază însă că aceste imagini nu reflectă realitatea și nu se bazează pe date militare oficiale.
Fenomenul a apărut pe fondul tensiunilor generate de loviturile aeriene ale Rusiei asupra infrastructurii ucrainene de pe malul Dunării, o zonă aflată la doar câțiva kilometri de teritoriul românesc, unde autoritățile au emis în trecut mai multe alerte RO-Alert pentru localitățile din județul Tulcea.
De ce sunt înșelătoare hărțile de pe site-urile de tip open-source
MApN explică, în comunicatul de presă, mecanismul prin care aceste platforme pot induce în eroare publicul: ele nu au acces la datele radar militare, ci folosesc estimări, algoritmi predictivi care „bănuiesc” traiectoria unei ținte pe baza unor informații incomplete, sau preiau date neconfirmate din surse deschise. Rezultatul, potrivit instituției, este afișarea unor rute false sau a unor erori de localizare, care pot fi ușor confundate cu informații oficiale de către utilizatorii neavizați.
Cum funcționează, de fapt, sistemul oficial de supraveghere a spațiului aerian
Instituția precizează că sistemul de supraveghere radar al Armatei monitorizează spațiul aerian românesc non-stop, 24 de ore din 24, cu echipamente militare de înaltă tehnologie. Procedura oficială este declanșată doar atunci când există un risc real: forțele de apărare antiaeriană și cele de poliție aeriană sunt alertate, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) este notificat pentru a emite mesaje RO-Alert către populația din zona vizată.
Cu alte cuvinte, orice pericol real confirmat de radarul militar ajunge, în mod normal, la cunoștința publicului prin canalele oficiale de alertare, și nu prin capturi de ecran distribuite pe internet.
Apelul MApN către cetățeni
Ministerul Apărării face apel la populație să nu se lase indusă în eroare de aplicații și site-uri neoficiale care pot genera îngrijorări nejustificate. Instituția atrage atenția că o interpretare eronată, distribuită rapid online și fără verificare din surse oficiale, riscă să distragă atenția publicului tocmai atunci când sunt emise alerte reale, diminuând astfel eficiența sistemului de avertizare.
MApN recomandă cetățenilor să se informeze exclusiv din surse sigure și să urmărească comunicările oficiale ale instituției pentru orice informație legată de siguranța spațiului aerian național.
Comunicatul integral al Ministerului Apărării Naționale
Hărțile de pe site-urile neoficiale NU reflectă situația reală a spațiului aerian al României!
În contextul atacurilor executate de Federația Rusă asupra infrastructurii portuare fluviale din Ucraina, în proximitatea graniței cu România, au apărut în spațiul public și pe rețelele de socializare o serie de capturi de ecran de pe platforme neoficiale (precum dimap.live sau alte site-uri similare de tip open-source).
Aceste imagini sugerează, în mod eronat, prezența unor drone în spațiul aerian național al României.
Platformele online respective nu au acces la date radar militare. Ele folosesc estimări, algoritmi predictivi (care „bănuiesc” traiectoria pe baza unor date incomplete) sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel, ajung să afișeze rute false sau erori de localizare.
Sistemul de supraveghere radar al MApN monitorizează spațiul aerian 24/7 cu echipamente militare de înaltă tehnologie.
Când există un risc real, procedurile sunt clare, cu efect imediat: forțele de apărare antiaeriană și poliție aeriană sunt alertate, notificăm IGSU, care emite mesaje RO-Alert pentru a avertiza populația din zona vizată.
Facem apel la cetățeni să nu se lase induși în eroare de aplicații care pot genera îngrijorări nejustificate. O interpretare eronată, distribuită rapid în mediul online, fără verificare din surse oficiale, poate distrage atenția de la alertele reale, atunci când acestea sunt emise.
Siguranța cetățenilor este prioritatea noastră, iar orice risc real și verificat este comunicat imediat pe canale oficiale.
Vă rugăm să vă informați din surse sigure și să urmăriți comunicările oficiale ale Ministerului Apărării Naționale!
— precizează MApN, în comunicatul de presă