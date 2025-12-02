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Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia
Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia
Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia
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