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Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia

Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia

Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 2 dec. 2025, 15:49

Mesaj tranșant de la Moscova: Rusia și China promit să blocheze „revenirea regimurilor periculoase” în Europa și Japonia

Moscova transmite un nou avertisment dur Occidentului. Serghei Șoigu, fost ministru al Apărării și în prezent înalt oficial al Federației Ruse, a declarat în cadrul unei întâlniri la Moscova cu ministrul chinez de Externe, Wang Yi, că Rusia și China nu vor permite „reapariția unor regimuri criminale” în Europa sau în Japonia.

Afirmațiile sale au fost preluate de agenția oficială TASS. Potrivit lui Șoigu, „hidra militarismului își ridică din nou capul”, însă Moscova și Beijingul ar avea „experiența necesară” pentru a opri aceste evoluții.

El a susținut totodată că unele state europene și Japonia ar manifesta o „dorință tot mai mare de revanșă” pentru înfrângerile istorice din trecut.Oficialul rus a subliniat că China împărtășește poziția Moscovei în privința tentativelor de rescriere a istoriei, pe care le consideră „inacceptabile”.

La rândul său, ministrul chinez Wang Yi a afirmat că cele două state se opun oricăror declarații sau inițiative care „contrazic adevărul istoric” și a cerut vigilență față de încercările de reînviere a militarismului și fascismului japonez.

Șoigu a reafirmat sprijinul constant al Rusiei pentru pozițiile Chinei în chestiuni sensibile precum Taiwan, Xinjiang, Tibet și Hong Kong, reiterând că guvernul de la Beijing este singurul legitim care reprezintă întreaga Chină.

El a adăugat că parteneriatul ruso-chinez în domeniul securității strategice are un rol esențial în menținerea echilibrului internațional și în promovarea unei „ordini mondiale mai echitabile”, fără privilegii pentru anumite țări și fără dominația lor în afacerile globale.

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