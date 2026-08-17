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Motociclist din Vișeu de Sus, mort după ce un tânăr de 18 ani a virat greșit. Ancheta vizează uciderea din culpă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Maramures
Scris de Realitatea de Maramures Publicat: 17 aug. 2026, 08:35

Un grav accident rutier petrecut pe DN 17 s-a soldat cu moartea unui motociclist de 46 de ani din Vișeu de Sus.

Potrivit polițiștilor, tragedia a avut loc după ce un tânăr de 18 ani din comuna Fundu Moldovei a efectuat un viraj la stânga, deși indicatorul rutier îi impunea să vireze la dreapta.

Tânărul circula pe strada Plaiul Tătarilor și, la intersecția cu drumul național, a pătruns pe DN 17 fără să acorde prioritate motociclistului care venea dinspre Câmpulung Moldovenesc spre Vatra Dornei. Cele două vehicule au intrat în coliziune.

Victima a fost grav rănită și transportată de ambulanță spre Spitalul Clinic Județean de Urgență Suceava. Pe drum a intrat în stop cardio-respirator. Medicii au încercat resuscitarea timp de aproximativ o oră, dar au fost nevoiți să declare decesul.

Testele au arătat că tânărul de 18 ani nu consumase alcool sau substanțe psihoactive. Inițial s-a deschis dosar pentru vătămare corporală din culpă, însă după decesul victimei cercetările au fost extinse pentru ucidere din culpă. Ancheta continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor.

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