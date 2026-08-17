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Motociclist din Vișeu de Sus, mort după ce un tânăr de 18 ani a virat greșit. Ancheta vizează uciderea din culpă
FOTO: Arhivă
Un grav accident rutier petrecut pe DN 17 s-a soldat cu moartea unui motociclist de 46 de ani din Vișeu de Sus.
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